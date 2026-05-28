Fora da televisão, Cristina Ferreira emociona-se e recorda passado de esforço e resiliência: «Ainda cá estamos a trabalhar»

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo pessoal sobre um dos projetos mais importantes da sua vida fora da televisão. A apresentadora mostrou-se nostálgica ao recordar os tempos em que passava horas ao balcão da sua loja, a receber clientes e a acompanhar de perto o crescimento do negócio.

Na publicação, Cristina revelou ter “algumas saudades” dessa fase e destacou o percurso da Casiraghi Forever, marca que já conta com mais de duas décadas de existência. A comunicadora recordou ainda a ligação próxima com Vânia, colaboradora que a acompanha desde o primeiro dia do projeto.

A apresentadora confessou também que, ao longo dos anos, ouviu várias vezes que o negócio não iria durar, especialmente por ser uma figura pública. Ainda assim, fez questão de sublinhar que a marca continua de portas abertas e em crescimento. “Ainda cá estamos. A trabalhar”, escreveu Cristina Ferreira, numa mensagem marcada pelo orgulho e pela perseverança.