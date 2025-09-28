Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Na manhã deste domingo, 28 de setembro, Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores um momento invulgar logo ao acordar.

A apresentadora do Secret Story 9 contou que conseguiu ficar na cama mais tempo do que o habitual. Na fotografia publicada nos stories, Cristina Ferreira, partilhou um registo do pequeno almoço, com a legenda: "Bom dia! Hoje, estive na cama até às 09:15 horas… coisa tão rara que até estranhei.".

Com humor, Cristina acrescentou: "Foi para ganhar balanço para a gala de hoje." A publicação mostra o lado mais descontraído da apresentadora, que raramente tem manhãs assim.