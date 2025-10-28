A confissão inesperada de Cristina Ferreira sobre o tema do momento: «Não gosto nada»

Cristina Ferreira começou o Especial do Secret Story desta segunda-feira com uma confissão inesperada sobre um dos temas mais debatidos do momento: a mudança da hora, que uns querem que acabe e outros defendem que deve continuar.

«Voz, boa noite, já é de noite, que a hora mudou. Não gosto nada deste horário Voz. A Voz gosta?», questionou a apresentadora no programa que excecionalmente foi para o ar às 19 horas.

O soberano respondeu: «A verdade é que há agora um grande debate a essa respeito, enfim, mas na pior das hipóteses ficamos sempre com este horário. Eu na dúvida não mexia».

Depois, já em conversa com os concorrentes, Cristina Ferreira revelou este diálogo que teve com a Voz e insistiu: «Não gosto que fique de noite muito cedo», pedindo também a opinião do grupo: «O que acham?».