Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Cristina Ferreira voltou a protagonizar um momento divertido no programa Dois às 10. Tudo aconteceu depois de uma convidada ter feito uma brincadeira sobre um possível noivado da apresentadora — e Cláudio Ramos não resistiu a lançar uma provocação em direto.

Esta quarta-feira, 29 de outubro, foi para o ar mais um “Dois às 10”. Uma das convidadas da emissão, Liliana Sobral, marcou presença para falar dos doces que vende no seu estabelecimento, na vila de Cercal do Alentejo, entre eles os famosos Cercalitos Klandestinos, uma criação própria.

Liliana revelou que o bolo nasceu da vontade de criar um produto regional e, ao mesmo tempo, prestar homenagem ao marido, Dário, que faleceu em janeiro deste ano.

Depois de uma conversa marcada pela emoção, a convidada surpreendeu Cristina Ferreira ao apresentar outro dos seus bolos: «Trouxe este, este é o bolo que eu mais vendo para aniversários e casamentos. Eu trouxe hoje para a Cristina provar, pode ser que fique noiva em breve», brincou.

Entre risos, Cláudio Ramos apanhou a deixa e atirou: «Não, ela noiva já está.»

Cristina Ferreira, divertida, mas firme, reagiu de imediato: «Não estou! Ninguém me pediu em casamento, porque é que estás a dizer coisas?»

O momento arrancou gargalhadas no estúdio e rapidamente se tornou um dos episódios mais comentados da manhã televisiva.