Cristina Ferreira revelou finalmente o segredo guardado há mais de um ano. E é inimaginável

A apresentadora e empresária Cristina Ferreira voltou a surpreender os fãs ao revelar um projeto que mantinha em segredo há mais de um ano: o lançamento de uma linha de cremes da sua marca 'Gira'.

O anúncio foi feito através do Instagram, onde Cristina partilhou a novidade com entusiasmo, descrevendo o processo de desenvolvimento como longo e rigoroso. “OS MELHORES CREMES DO MUNDO. O tempo conta histórias e não volta atrás. O poder está nas tuas mãos. Hoje começa uma nova história”, começou por escrever.

Na mesma publicação, a diretora de entretenimento e ficção da TVI destacou: “Mais de um ano de testes, uma cosmetologista com quase 30 anos de trabalho, casos reais de sucesso, os melhores ingredientes, a certeza do que desenvolvemos. Made in Portugal. Está lançada a linha de skincare da Eu sou Gira”.

A nova aposta insere-se na estratégia de expansão da marca pessoal de Cristina Ferreira, que tem vindo a consolidar presença em várias áreas para além da televisão. Com este passo, entra agora no competitivo mundo da cosmética, apostando numa linha que promete qualidade e resultados, sustentada por investigação e experiência profissional.

A reação dos seguidores não se fez esperar, com centenas de comentários a elogiar a iniciativa e a manifestar curiosidade em experimentar os produtos. Resta agora perceber como será a receção do mercado a esta nova aventura empresarial, que reforça o posicionamento de Cristina como uma das figuras mais influentes do panorama mediático português.