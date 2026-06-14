Algodão doce? Cristina Ferreira volta a surpreender com look icónico na gala do Desafio Final

Se há alguém que sabe transformar uma entrada numa verdadeira declaração de estilo, é Cristina Ferreira. Na mais recente gala do Secret Story – Desafio Final, a apresentadora voltou a captar todas as atenções com um visual que não deixou ninguém indiferente e que rapidamente gerou comentários nas redes sociais.

A estrela da TVI apostou num exuberante vestido cor-de-rosa, marcado por um impressionante jogo de volumes e folhos que fez lembrar, para muitos, um irresistível algodão doce. A peça, simultaneamente romântica e arrojada, destacou-se pelas mangas amplas e pela saia estruturada, criando um efeito dramático e digno de passadeira vermelha.

Para completar o coordenado, Cristina Ferreira escolheu umas sandálias de salto alto também em tons rosa e manteve os acessórios discretos, deixando que a criação falasse por si. O cabelo apanhado e a maquilhagem luminosa reforçaram a elegância do conjunto, equilibrando na perfeição a exuberância da peça principal.

Ao longo dos anos, a apresentadora habituou o público a escolhas ousadas e inesperadas, mas este visual promete entrar diretamente para a lista dos mais memoráveis. Entre comparações a nuvens, flores e até algodão doce, uma coisa é certa: Cristina Ferreira voltou a provar que a moda continua a ser uma das suas formas favoritas de expressão.

E se o objetivo era surpreender, missão cumprida. Afinal, numa noite cheia de emoções dentro da casa mais vigiada do país, houve também espaço para um momento de moda capaz de roubar o protagonismo e ficar na memória dos espectadores.