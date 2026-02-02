4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas

Cristina Ferreira voltou a partilhar os seus segredos de alimentação saudável. No passado domingo, 1 de fevereiro, a apresentadora revelou nas redes sociais um truque simples para ficar saciada durante várias horas. A melhor parte? Demora apenas 4 minutos a preparar.

Nos stories do Instagram, Cristina Ferreira explicou o que escolheu para o jantar e revelou a razão por detrás desta opção. A solução económica envolve apenas 2 ovos e meia peça de fruta:

«Hoje exagerei hora almoço. 2 ovos e meio dióspiro. Jantar rápido. Sempre gostei muito de ovos mexidos, mas nos últimos tempos sinto que fico mais confortada com os ovos cozidos.», concluiu Cristina Ferreira.

O prato escolhido pela apresentadora é económico, rápido de preparar e ideal para quem procura uma opção nutritiva e saciante.