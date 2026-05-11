Aos 48 anos, Cristina Ferreira continua impecável. E este é o truque que não falha

Aos 48 anos, Cristina Ferreira continua a impressionar os seguidores pela excelente forma física e pela disciplina com que encara o estilo de vida saudável. A apresentadora voltou a falar da sua alimentação nas redes sociais e revelou que as marmitas se tornaram essenciais na sua rotina diária.

Numa partilha feita junto de uma refeição simples e equilibrada, Cristina Ferreira explicou que tem vindo a adaptar os seus hábitos alimentares à idade e às exigências do seu dia a dia. «A minha alimentação nunca foi muito desequilibrada mas agora é muito mais pensada para os meus 48 anos», começou por escrever. A diretora de entretenimento e ficção da TVI confessou ainda que aposta cada vez mais numa alimentação rica em proteína, com menos açúcar e mais legumes. «Com mais proteína, quase sem açúcar (só algumas exceções e sempre só provar 😉) e com mais legumes», revelou.

No entanto, o maior desafio parece ser conseguir manter esta rotina saudável com uma agenda profissional intensa. «O mais difícil é conseguir isto num dia tão preenchido como o meu», admitiu. Foi precisamente por isso que Cristina Ferreira encontrou nas marmitas uma solução prática para não falhar a alimentação equilibrada . «Sou cada vez mais fã de marmitas», assumiu, mostrando que a organização alimentar é uma peça-chave para manter a boa forma e o bem-estar. A opção pelas marmitas permite-lhe preparar refeições mais saudáveis, controlar melhor os ingredientes e evitar escolhas menos equilibradas durante os dias mais corridos. Uma estratégia que parece estar a resultar, já que Cristina continua a exibir um corpo tonificado e uma imagem cuidada aos 48 anos.