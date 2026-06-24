Tipicamente português é muito saudável. O jantar de Cristina Ferreira que é amigo de todas as dietas

Cristina Ferreira voltou a partilhar um momento da sua rotina diária e, desta vez, destacou o lado mais saudável da sua alimentação. A apresentadora tem mostrado cada vez mais atenção às suas escolhas alimentares, optando por refeições equilibradas e simples.

Através do Instagram, Cristina Ferreira revelou o seu jantar, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores pela sua composição “tipicamente portuguesa” e ao mesmo tempo leve e nutritiva.

No prato, não faltaram alimentos básicos e reconhecidos pelo seu valor nutricional: batata, ovo cozido, bacalhau e feijão-verde. Uma combinação tradicional que encaixa em várias abordagens alimentares e que é frequentemente associada a uma dieta equilibrada.