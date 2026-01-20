Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Cristina Ferreira está focada num estilo de vida mais saudável. A apresentadora melhorou a sua alimentação e aderiu, de vez, a uma prática de exercício físico. Através das suas redes sociais, a apresentadora da TVI tem promovido as mudanças e destacado as melhorias que tem sentido na sua saúde.

Num direto que contou com a participação da nutricionista Sofia Beirão, Cristina Ferreira revelou os alimentos que riscou da sua alimentação.

«Não como esparguete há muito tempo. Tenho retirado o esparguete e o arroz. Vou comendo batata-doce. Introduzi muito mais legumes. Mas há uma coisa que faz toda a diferença: o açúcar. Na barriga faz toda a diferença», destacou Cristina Ferreira, de 48 anos.

A nutricionista Sofia Beirão destacou a importância de se ter este cuidado, sobretudo com o avançar da idade. «Faz muita diferença, o açúcar em excesso. Para quem está na menopausa, com o metabolismo mais baixo, o açúcar que comemos acaba por ser armazenado em forma de gordura. Vou ter que retirá-lo, senão vamos estar sempre a aumentar peso».