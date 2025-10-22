Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Dias corridos são sempre um desafio e ter de preparar as refeições mais ainda, por isso deixamos-lhe uma sugestão rápida, saudável e deliciosa para um almoço perfeito.

Quem a deu foi Cristina Ferreira, apresentadora do Secret Story e diretora de entretenimento e ficção da TVI: «Almoço rápido de hoje», escreveu nos stories da sua página de Instagram.

Na imagem vemos uma salada com massa integral, espinafres, tomate seco, frango assado e queijo (parece ser feta), com um aspeto delicioso, de dar água na boca a qualquer um.

