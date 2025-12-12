Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade

Cristina Ferreira confrontou Ana sobre os seus sentimentos por Pedro, numa altura em que os dois tinham de fingir que se estavam a apaixonar.

No confessionário, durante o Especial desta quinta-feira, Ana negou qualquer sentimento: «Nunca. De todo, nunca senti nada pelo Pedro, de todo. No início eu não sabia de nada disto e disse sempre que o Pedro não era uma pessoa que me atraía».

Mas Cristina Ferreira insistiu: «Sentiu-se um bocadinho enganada? Porque na altura o Pedro dizia que tinha interesse em si e mostrava-se interessado».

Ah mas não, o pensamento de todo que foi para aí. Isso para mim não me incomoda de qualquer jeito, o Pedro é que me picava a maior parte das vezes, mas eu sei que nunca tive interesse no Pedro e nunca lhe ‘passei bola’ nesse sentido. Nunca houve nada de interesse, de todo.