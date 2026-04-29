Muito emocionada, Cristina Ferreira partilha o impensável sobre Ana: «Acho que ninguém percebeu»

O programa Dois às 10 foi palco de um dos momentos mais emotivos dos últimos tempos, quando Cristina Ferreira recebeu em estúdio Ana, quinta classificada do Secret Story 10, para uma conversa intimista sobre o seu percurso no reality show.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira surpreendeu ao fazer uma confissão inesperada e carregada de emoção, deixando Ana visivelmente tocada. “Eu nunca o pude dizer, mas de todos os programas que eu já apresentei, tu és sem dúvida das pessoas que eu mais gostei de conhecer dentro de um reality”, começou por afirmar.

A apresentadora foi mais longe e destacou aquilo que, na sua opinião, muitos não conseguiram ver durante a participação da concorrente: “Acho mesmo que há muito poucas pessoas como tu e eu acho que ninguém percebeu o lugar de onde vinhas e isso explica tudo. É que quem vê realities, vê muito pouco para além daquilo que vocês dão e às vezes é preciso ver mais um bocadinho. Mas essa vitória tu já conquistaste”.

As palavras tocaram profundamente Ana, que respondeu com emoção e gratidão, valorizando sobretudo o carinho recebido fora da casa. “Eu posso não ter trazido os 100 mil euros, mas estão aqui dentro 100 mil euros inesperados. Eu nunca passei por isto, sou a mais amada neste momento. Não consigo agradecer tanto. Senti muito orgulho, muito apoio”, afirmou.

A entrevista acabou por evidenciar o impacto que a experiência teve na ex-concorrente, mostrando que, para além do jogo, existem histórias pessoais e percursos que nem sempre chegam totalmente ao público.

Mais do que uma simples participação num reality show, a passagem de Ana pelo Secret Story 10 ficou marcada pela autenticidade e pela ligação criada com os espectadores — algo que, como Cristina Ferreira fez questão de sublinhar, vale muito mais do que qualquer prémio final.