Treinou a reação? Cristina Ferreira revela «teatrinho» de Ariana antes de saber o segredo de Eva: «Imaginaram»

A polémica revelação do segredo de Eva é o assunto do dia, não só dentro do Secret Story, mas também fora da casa mais vigiada do País. Esta manhã no 'Dois às 10', o tema foi comentado por Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e alguns comentadores.

A apresentadora acabou por revelar que Ariana - que estava próxima do namorado de Eva, Diogo - já suspeitava que isto pudesse acontecer, tendo até pensado numa reação, caso se confirmasse que Eva e Diogo tinham efetivamente uma relação.

«Durante a tarde, ela e a Sara tiveram uma conversa no restaurante, em que imaginaram que isto podia acontecer. E a Sara diz: ‘então vamos lá fazer aqui um teatrinho. O que é que tu vais fazer se isso acontecer?’», começou por referir Cristina Ferreira.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI acrescentou: «E ela diz: ‘vou-me embora, arranco porta fora’ e foi exatamente isso que ela fez. Um Reality tem que se olhar em todas as suas vertentes. A surpresa não foi gigante para nenhum».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do grande momento da noite, em que foi revelado o segredo de Eva.