A viver um sonho! Vestida de branco, Cristina Ferreira assinala momento único: «Fica gravado»

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Cristina Ferreira continua a desfrutar de umas férias de sonho em Bali e, ao que tudo indica, o destino conquistou-lhe por completo o coração.

Cristina Ferreira está a viver dias de descanso em Bali, na Indonésia, e não esconde o encanto pelo destino paradisíaco. A apresentadora da TVI tem partilhado vários momentos da viagem nas redes sociais e garante que está a viver uma experiência inesquecível.

Numa das mais recentes publicações no Instagram, Cristina Ferreira confessou estar completamente rendida à beleza de Ubud. «Dos locais mais bonitos onde já estive. O som do rio, o verde da vegetação, tudo é um postal. Não dá vontade sequer de sair daqui», escreveu, descrevendo a tranquilidade e a natureza exuberante que encontrou naquele local.

A comunicadora revelou ainda que teve «das melhores refeições da minha vida» no restaurante do hotel onde está hospedada, elogiando a gastronomia balinesa e a filosofia de que «a cozinha é como medicina». «É um bocadinho como Ubud, uma espécie de remédio para a alma», acrescentou. Cristina Ferreira prometeu ainda mostrar mais detalhes da viagem, revelando que percorreu mais de 10 quilómetros a pé para descobrir alguns dos recantos mais especiais deste destino, que garante ficar «gravado» na memória.

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