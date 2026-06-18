Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

11:21
Em plena dinâmica, Sara e João Ricardo entram em picardias: «Ontem à noite...» - Big Brother
03:28

Em plena dinâmica, Sara e João Ricardo entram em picardias: «Ontem à noite...»

11:04
Leandro ataca Pedro Jorge em dinâmica: «Erros teus...» - Big Brother
04:44

Leandro ataca Pedro Jorge em dinâmica: «Erros teus...»

10:51
Nova dinâmica agita a casa: Quem é que se esconde dos confrontos? Saiba as escolhas - Big Brother
10:07

Nova dinâmica agita a casa: Quem é que se esconde dos confrontos? Saiba as escolhas

10:24
Enervado, Leandro deixa aviso direto a Pedro Jorge: «Está mas é caladinho» - Big Brother
03:36

Enervado, Leandro deixa aviso direto a Pedro Jorge: «Está mas é caladinho»

10:18
A ferver! Marisa Susana e Leandro em confronto: «Mas o que é que tu queres?» - Big Brother
01:44

A ferver! Marisa Susana e Leandro em confronto: «Mas o que é que tu queres?»

09:36
Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem» - Big Brother

Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem»

00:58
Concorrentes arrasam Pedro Jorge nas costas: «A forma como trata as mulheres...» - Big Brother
02:45

Concorrentes arrasam Pedro Jorge nas costas: «A forma como trata as mulheres...»

00:41
Em dia de aniversário, Gonçalo Quinaz é surpreendido em direto e acaba em lágrimas - Big Brother
01:15

Em dia de aniversário, Gonçalo Quinaz é surpreendido em direto e acaba em lágrimas

00:39
Houve festa na Casa do Secret Story. Veja como correu - Big Brother
12:33

Houve festa na Casa do Secret Story. Veja como correu

00:13
João Ricardo provoca Marisa Susana: «Estás aí de peito cheio» - Big Brother
04:30

João Ricardo provoca Marisa Susana: «Estás aí de peito cheio»

00:06
Não se entendem. Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana entram em discórdia: «Não deixava passar em branco» - Big Brother
02:44

Não se entendem. Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana entram em discórdia: «Não deixava passar em branco»

22:40
Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge - Big Brother
08:37

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge

22:24
João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom» - Big Brother
03:51

João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»

22:24
Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele» - Big Brother
03:51

Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»

22:10
Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo - Big Brother
03:15

Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo

22:07
Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele» - Big Brother
04:07

Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»

22:00
Leandro acusa Pedro Jorge de ser arrogante e incapaz de conversar com mulheres - Big Brother
03:12

Leandro acusa Pedro Jorge de ser arrogante e incapaz de conversar com mulheres

21:53
Jantar dos concorrentes chama à atenção de Cristina Ferreira. O aspeto da comida deixa todos incrédulos - Big Brother
01:03

Jantar dos concorrentes chama à atenção de Cristina Ferreira. O aspeto da comida deixa todos incrédulos

20:33
João Ricardo chora desoladamente e é amparado por Bruno. A reação de Sara não passou despercebida - Big Brother
03:12

João Ricardo chora desoladamente e é amparado por Bruno. A reação de Sara não passou despercebida

19:51
Pedro Jorge e Leandro voltam a protagonizar mais uma discussão. E desta vez o motivo é inusitado - Big Brother
02:59

Pedro Jorge e Leandro voltam a protagonizar mais uma discussão. E desta vez o motivo é inusitado

19:49
Sara e Marisa Susana abandonam a cela e protagonizam um momento épico ao acordar - Big Brother
03:50

Sara e Marisa Susana abandonam a cela e protagonizam um momento épico ao acordar

19:42
Sara não confia em João Ricardo e admite: «Já me passou pela cabeça que estivesses em missão» - Big Brother
03:28

Sara não confia em João Ricardo e admite: «Já me passou pela cabeça que estivesses em missão»

19:32
João Ricardo perde a paciência com Leandro e afirma: «És forçado» - Big Brother
03:22

João Ricardo perde a paciência com Leandro e afirma: «És forçado»

19:29
Leandro no centro da polémica. João Ricardo e Pedro Jorge não poupam as criticas ao concorrente - Big Brother
04:41

Leandro no centro da polémica. João Ricardo e Pedro Jorge não poupam as criticas ao concorrente

19:20
Leandro e João Ricardo aos berros. A discussão escala e o concorrente abandona - Big Brother
04:47

Leandro e João Ricardo aos berros. A discussão escala e o concorrente abandona

Acompanhe ao minuto

Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem»

Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem» - Big Brother

A apresentadora fez uma partilha inédita antes do Especial do Secret Story.

Cristina Ferreira voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais com uma publicação que não passou despercebida. A apresentadora partilhou um vídeo no Instagram acompanhado pela enigmática legenda: «O que vocês nunca veem».

Nas imagens, a comunicadora surge a chegar aos estúdios, instantes antes de apresentar o Especial do Secret Story - Desafio Final, onde mostra o seu look completo, que normalmente não aparece na TV, sendo apenas visível da cintura para cima. 

«Vocês nunca veem o look do Especial da noite, cá está ele», afirmou mostrando a escolha elegante: uma camisa branca com um grande laço e calças escuras. 

A partilha gerou rapidamente reações entre os seguidores, que elogiaram a naturalidade da apresentadora e a forma como decidiu abrir uma pequena janela para os bastidores da sua rotina. Muitos destacaram a simplicidade do momento, enquanto outros agradeceram a oportunidade de ver aquilo que, habitualmente, está fora do ecrã. 

Com a legenda «O que vocês nunca veem», Cristina Ferreira voltou a demonstrar a proximidade que mantém com a sua comunidade digital, revelando detalhes do quotidiano que ajudam a aproximar ainda mais os fãs da sua realidade fora do ecrã.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Este é o truque infalível de Cristina Ferreira para manter a silhueta de sonho o ano inteiro. E está cada vez mais na moda
Temas: Cristina Ferreira Bastidores Look

Fora da Casa

A enfrentar um processo na Justiça, Catarina Miranda muda de visual e causa alvoroço

A enfrentar um processo na Justiça, Catarina Miranda muda de visual e causa alvoroço

Há 51 min
Abriu o negócio há 72 horas e já sofreu boicote. Jéssica Vieira expõe marcações fictícias: «Respeitem!»

Abriu o negócio há 72 horas e já sofreu boicote. Jéssica Vieira expõe marcações fictícias: «Respeitem!»

Há 1h e 27min
Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Ontem às 17:23
É cantora, mas também tem outra profissão: O lado desconhecido da vida desta ex-BB

É cantora, mas também tem outra profissão: O lado desconhecido da vida desta ex-BB

Ontem às 16:35
Jéssica Vieira destapa o véu e faz revelações inéditas sobre o novo negócio: «Vou fazer parte...»

Jéssica Vieira destapa o véu e faz revelações inéditas sobre o novo negócio: «Vou fazer parte...»

Ontem às 16:17
Catarina Miranda reage a processo de Afonso Leitão: «Estou preparada para tudo o que vier, porque...»

Catarina Miranda reage a processo de Afonso Leitão: «Estou preparada para tudo o que vier, porque...»

Ontem às 16:17
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Sete anos depois dos realities, este casal continua junto e vive uma vida de luxo: as fotos que comprovam

Sete anos depois dos realities, este casal continua junto e vive uma vida de luxo: as fotos que comprovam

Ontem às 11:58
Inacreditável: Pararam o mundo dos realities com a sua história de amor. Hoje chocam com a separação

Inacreditável: Pararam o mundo dos realities com a sua história de amor. Hoje chocam com a separação

Ontem às 12:06
Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

16 jun, 17:08
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Ontem às 12:52
Ver Mais

Notícias

A enfrentar um processo na Justiça, Catarina Miranda muda de visual e causa alvoroço

A enfrentar um processo na Justiça, Catarina Miranda muda de visual e causa alvoroço

Há 51 min
Abriu o negócio há 72 horas e já sofreu boicote. Jéssica Vieira expõe marcações fictícias: «Respeitem!»

Abriu o negócio há 72 horas e já sofreu boicote. Jéssica Vieira expõe marcações fictícias: «Respeitem!»

Há 1h e 27min
Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem»

Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem»

Há 2h e 23min
Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Com a vida estável em Lisboa, Marcia Soares pondera aumentar a família: «Já combinámos (...) Vem aí»

Ontem às 17:23
É cantora, mas também tem outra profissão: O lado desconhecido da vida desta ex-BB

É cantora, mas também tem outra profissão: O lado desconhecido da vida desta ex-BB

Ontem às 16:35
Ver Mais Notícias

Opinião

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

16 jun, 01:12
«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

12 jun, 19:44
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

12 jun, 00:30
Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

11 jun, 18:29
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge
08:37

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge

Ontem às 22:40
João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»
03:51

João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»

Ontem às 22:24
Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»
03:51

Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»

Ontem às 22:24
Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo
03:15

Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo

Ontem às 22:10
Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»
04:07

Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»

Ontem às 22:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": divulgada novidade decisiva sobre prémio do próximo reality show da TVI!

"Big Brother Verão": divulgada novidade decisiva sobre prémio do próximo reality show da TVI!

Ontem às 17:04
Ana Duarte vai ser mãe pela segunda vez?

Ana Duarte vai ser mãe pela segunda vez?

Ontem às 16:51
Ana Duarte conta tudo sobre reconciliação... e faz revelação sobre origem da rutura!

Ana Duarte conta tudo sobre reconciliação... e faz revelação sobre origem da rutura!

Ontem às 16:06
Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de novo crime "bastante mais grave"

Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de novo crime "bastante mais grave"

Ontem às 15:49
Marcia Soares abre o coração: "É um processo, mas já estou bem aqui"

Marcia Soares abre o coração: "É um processo, mas já estou bem aqui"

Ontem às 14:04
Ver Mais Outros Sites