Mistério desvendado: Em vídeo inédito antes de entrar no ar, Cristina Ferreira mostra «o que nunca veem»

Cristina Ferreira voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais com uma publicação que não passou despercebida. A apresentadora partilhou um vídeo no Instagram acompanhado pela enigmática legenda: «O que vocês nunca veem».

Nas imagens, a comunicadora surge a chegar aos estúdios, instantes antes de apresentar o Especial do Secret Story - Desafio Final, onde mostra o seu look completo, que normalmente não aparece na TV, sendo apenas visível da cintura para cima.

«Vocês nunca veem o look do Especial da noite, cá está ele», afirmou mostrando a escolha elegante: uma camisa branca com um grande laço e calças escuras.

A partilha gerou rapidamente reações entre os seguidores, que elogiaram a naturalidade da apresentadora e a forma como decidiu abrir uma pequena janela para os bastidores da sua rotina. Muitos destacaram a simplicidade do momento, enquanto outros agradeceram a oportunidade de ver aquilo que, habitualmente, está fora do ecrã.

Com a legenda «O que vocês nunca veem», Cristina Ferreira voltou a demonstrar a proximidade que mantém com a sua comunidade digital, revelando detalhes do quotidiano que ajudam a aproximar ainda mais os fãs da sua realidade fora do ecrã.