O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

Ao Minuto

00:59
A última revelação da noite: Ana Cristina diz a todos que Raquel era sua amiga cá de fora - Big Brother
01:24

A última revelação da noite: Ana Cristina diz a todos que Raquel era sua amiga cá de fora

00:56
Estas são as primeiras nomeações da semana. E parece que Marisa quer uma 'chapa forte' para o marido... - Big Brother
17:43

Estas são as primeiras nomeações da semana. E parece que Marisa quer uma 'chapa forte' para o marido...

00:52
Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo - Big Brother

Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo

00:47
Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita - Big Brother
01:48

Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita

00:36
Ana, Ana Cristina, Marisa e Leandro na prova da imunidade: Saiba quem a conquistou! - Big Brother
04:38

Ana, Ana Cristina, Marisa e Leandro na prova da imunidade: Saiba quem a conquistou!

00:35
De não colocar os pés no chão durante 24 horas a comer de luvas de boxe: Veja a quem calhou todas as consequências - Big Brother
07:10

De não colocar os pés no chão durante 24 horas a comer de luvas de boxe: Veja a quem calhou todas as consequências

00:20
Esta foi a concorrente expulsa do Secret Story e houve quem nem se levantasse do sofá - Big Brother
10:10

Esta foi a concorrente expulsa do Secret Story e houve quem nem se levantasse do sofá

00:15
O beijo derradeiro de Inês e Dylan assim que a concorrente é salva: Veja aqui o momento - Big Brother
00:52

O beijo derradeiro de Inês e Dylan assim que a concorrente é salva: Veja aqui o momento

00:06
Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story - Big Brother

Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story

00:03
Ana é uma "virgem ofendida"? Entre gritos e ofensas, Pedro Jorge não tem dúvidas que sim - Big Brother
04:58

Ana é uma "virgem ofendida"? Entre gritos e ofensas, Pedro Jorge não tem dúvidas que sim

23:49
Inês foi detida por participar num assalto? Veja se acertaram nesta teoria de segredo - Big Brother
04:49

Inês foi detida por participar num assalto? Veja se acertaram nesta teoria de segredo

23:46
Liliana conquistou uma noite a sós no quarto secreto para Fábio... e outra mulher da casa - Big Brother
07:30

Liliana conquistou uma noite a sós no quarto secreto para Fábio... e outra mulher da casa

23:29
«Ele é que devia estar calado e ter vergonha do que diz»: Leandro 'ataca' Bruno após este chamar Liliana de 'ordinária' - Big Brother
04:06

«Ele é que devia estar calado e ter vergonha do que diz»: Leandro 'ataca' Bruno após este chamar Liliana de 'ordinária'

23:13
De insultos como "ordinária" a cigarros cortados, estas foram as imagens mais polémicas da noite - Big Brother
02:33

De insultos como "ordinária" a cigarros cortados, estas foram as imagens mais polémicas da noite

23:06
Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite - Big Brother
01:26

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite

23:00
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado - Big Brother
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

22:57
A amizade das Marisas já viu melhores dias: «Consegue ser amiga de alguém que diz não confiar em si?» - Big Brother
05:24

A amizade das Marisas já viu melhores dias: «Consegue ser amiga de alguém que diz não confiar em si?»

22:54
«Por isso é que és insegura (...) Quiseste espezinhar-me!»: Raquel e Liliana em alta tensão - Big Brother
04:24

«Por isso é que és insegura (...) Quiseste espezinhar-me!»: Raquel e Liliana em alta tensão

22:51
O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala - Big Brother

O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

22:41
«Até com as paredes da casa ele deve ter uma atraçãozita»: Vera reage em direto ao novo 'casal' da casa - Big Brother
01:16

«Até com as paredes da casa ele deve ter uma atraçãozita»: Vera reage em direto ao novo 'casal' da casa

22:39
«Está contente com este genro novo?»: Mãe de Inês reage a "romance" da filha com Dylan - Big Brother
01:26

«Está contente com este genro novo?»: Mãe de Inês reage a "romance" da filha com Dylan

22:37
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu - Big Brother

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

22:37
«Que tragédia»: Dylan reage ao ler mensagem de mãe de Inês - Big Brother
05:01

«Que tragédia»: Dylan reage ao ler mensagem de mãe de Inês

22:25
Afinal... o interesse de Dylan por Inês já vem de trás?: As imagens que culminam no beijo mais falado da semana - Big Brother
02:37

Afinal... o interesse de Dylan por Inês já vem de trás?: As imagens que culminam no beijo mais falado da semana

22:24
«Sei a mulher para a qual me vou ajoelhar»: Fábio defende Liliana perante tudo e todos - Big Brother
01:55

«Sei a mulher para a qual me vou ajoelhar»: Fábio defende Liliana perante tudo e todos

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

  • Secret Story
  • Ontem às 22:51
O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala - Big Brother

O que a TV não mostra: Cristina Ferreira revela os bastidores da sua transformação para a gala do Secret Story

Num vídeo inédito, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores os bastidores de mais uma gala do Secret Story 9. Nas imagens é possível ver a transformação do visual de Cristina Ferreira, de um look casual para um visual arrojado e de festa.

Além disso, é possível observar alguns dos momentos que se vivem no camarim de Cristina, quando se está em contagem decrescente para entrar no ar. Veja aqui: 

Nesta gala, a apresentadora da TVI apostou num vestido preto e dourado assinado por Luís Carvalho, uma criação que combina elegância, sofisticação e um toque arrojado.

O look de Cristina Ferreira está a conquistar elogios nas redes sociais, onde os fãs não poupam comentários à produção impecável da apresentadora.

Os detalhes que fazem a diferença

O vestido destaca-se pelos detalhes marcantes e pela forma como realça a silhueta de Cristina Ferreira. Mas o grande destaque da noite foram os brincos ousados, que completam o visual com um toque de glamour e modernidade.

A maquilhagem valorizou ainda mais o look. Percorra a galeria e veja as imagens.

Temas: Cristina Ferreira Bastidores

Mais Vistos

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Ontem às 22:37
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story

Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story

Hoje às 00:06
Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita
01:48

Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita

Há 3h e 28min
'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente
02:43

'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente

Ontem às 21:37
Ver Mais

Notícias

Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo

Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo

Há 3h e 23min
Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story

Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story

Hoje às 00:06
O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

Ontem às 22:51
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Ontem às 22:37
Look arrojado de Cristina Ferreira conquista rasgados elogios. E os brincos fazem toda a diferença

Look arrojado de Cristina Ferreira conquista rasgados elogios. E os brincos fazem toda a diferença

Ontem às 22:21
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

Ontem às 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ontem às 19:11
Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Ontem às 18:21
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

8 nov, 22:02
Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

8 nov, 19:07
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

8 nov, 17:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
01:26

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite

Ontem às 23:06
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

Ontem às 19:25
"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

Ontem às 13:06
"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

Ontem às 12:38
Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

8 nov, 21:16
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

8 nov, 20:47
Ver Mais Outros Sites