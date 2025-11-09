O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

Num vídeo inédito, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores os bastidores de mais uma gala do Secret Story 9. Nas imagens é possível ver a transformação do visual de Cristina Ferreira, de um look casual para um visual arrojado e de festa.

Além disso, é possível observar alguns dos momentos que se vivem no camarim de Cristina, quando se está em contagem decrescente para entrar no ar. Veja aqui:

Nesta gala, a apresentadora da TVI apostou num vestido preto e dourado assinado por Luís Carvalho, uma criação que combina elegância, sofisticação e um toque arrojado.

O look de Cristina Ferreira está a conquistar elogios nas redes sociais, onde os fãs não poupam comentários à produção impecável da apresentadora.

Os detalhes que fazem a diferença

O vestido destaca-se pelos detalhes marcantes e pela forma como realça a silhueta de Cristina Ferreira. Mas o grande destaque da noite foram os brincos ousados, que completam o visual com um toque de glamour e modernidade.

A maquilhagem valorizou ainda mais o look. Percorra a galeria e veja as imagens.