Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

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Cristina Ferreira revela duas regras essenciais para alcançar o objetivo de perder peso até à chegada do próximo verão: consistência no treino e atenção à alimentação.

Cristina Ferreira partilhou no Instagram duas dicas simples de como ter o "corpo de sonho" até ao verão. As respostas são simples: consistência no treino e foco na alimentação

A apresentadora da TVI já habituou os seguidores à suas dicas de como manter um estilo de vida saudável sem ter que impor barreiras rígidas aos "prazeres da vida". O foco e a consistência no treino e na alimentação saudável são essenciais para se cumprir esses objetivos. 

Na publicação, Cristina Ferreira começou por dizer: «Qual é o segredo? A resposta está nas imagens. 😉», de forma a que os seguidores e fãs percebessem que não há uma ciência de difícil percepção por detrás disso. 

Os comentários não tardaram em chegar, como é o exemplo do da Influenciadora e nutricionista Iara Rodrigues que elogiou a postura da apresentadora: «Essa curva C @dailycristina 🙌».

Veja a publicação.

 

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