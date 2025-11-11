Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Cristina Ferreira recebeu Bruno Savate no 'Dois às 10' para uma conversa sem filtros, onde os dois falaram sobre o Secret Story 9, mas também sobre a visão de cada um nos diversos temas.

Bruno Savate esclareceu a situação com Cristina Ferreira, após algumas declarações que ambos trocaram sobre o reality show, indivualmente.

Bruno Savate mostrou empatia com alguns concorrentes da atual edição do Secret Story, nomeadamente Pedro, Leandro e Marisa Susana, por entender o lado deles: «Já passei por muitas situações idênticas», disse.

Cristina Ferreira aproveitou a conversa para esclarecer também o avião enviado por Bruno Savate: «É uma informação que vai condicionar aquilo que é este desafio», sublinhou a apresentadora.

Veja a conversa na íntegra em baixo: