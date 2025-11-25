Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Os ânimos exaltaram-se no especial do Secret Story desta segunda-feira com Dylan e Bruno a ameaçar desistir após sanção. Hoje, Cristina Ferreira comentou os últimos acontecimentos e reagiu à possível desistência dos dois concorrentes.

«Nós fomos dizendo várias vezes e eles não conseguem assimilar que o que lhes estamos a dar é dicas de como agir ali dentro e ontem uma vez mais acho que isso se notou», começou por referir a apresentadora do reality-show, no programa 'Dois às 10', da TVI.

Cristina Ferreira falou da vontade que ambos mostraram em desistir e avisou que essa hipótese ainda não está descartada: «Ainda não é garantido que eles não saiam, porque não se sabe, eles fizeram as malas e só hoje se vai saber se eles saem ou não», explicou.

Depois, a apresentadora justificou as suas declarações no Especial de ontem: «Eu atribuí a palavra desilusão, porque eu acho que eles são mais do que tudo aquilo. Eles todos têm que ter uma explicação para aquilo (...) às vezes temos que relevar algumas situações e quando é preciso pôr travão, temos de pôr travão, que foi o caso de ontem», rematou.