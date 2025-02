Mistério desvendado! Cristina Ferreira revela genérico do novo projeto. Conheça-o e saiba quem canta

«Nem as vi!» - Cristina Ferreira ansiosa por provar as famosas broas da mãe de Diogo Alexandre

Cristina Ferreira lançou no início do ano o seu mais recente projeto - «Eu Sou gira» - no qual se inclui o podcast «mulher de tomates», onde a apresentadora entrevista diversas personalidades femininas marcantes.

Há pouco tempo, a diretora de entretenimento e ficção da TVI anunciou que o podcast teria um genérico produzido e interpretado por uma conhecida cantora portuguesa, de seu nome Carolina Deslandes.

Agora ficámos a conhecer a música cujo nome é igual ao do podcast. No Instagram, Cristina Ferreira apresentou a canção e começou por escrever: «O genérico do mulher de tomates».

«A Carolina Deslandes é incrível. Tenho uma admiração profunda por tudo o que é. Profissionalmente é a maior. Enquanto mulher, é livre, intensa, frágil, doce, focada, directa, verdadeira. Nunca me falhou. Não lhe falharei. Não tenho como lhe agradecer o amor que me devolve. Só podia ser ela a voz. Ela é gira», rematou.

Nos stories do Instagram, Cristina Ferreira partilhou a letra da música: «Eu fiz um tudo de um quase, eu voo em primeira classe. Mãe eu sou o homem rico, com quem querias que eu casasse. Eu fiz um tudo de um quase, eu avancei no impasse. Mãe eu sou o homem rico, com quem querias que eu casasse. Tenho os ovários no sítio, sou uma mulher de tomates».