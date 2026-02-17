Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Foi através de várias stories no Instagram que Cristina Ferreira levantou o véu sobre aquilo que os fãs mais aguardavam: os primeiros vislumbres da nova casa do Secret Story - Casa dos Segredos.

A apresentadora mostrou os bastidores ainda em fase final de preparação, com materiais de obra visíveis, e escreveu: «Vim ver a casa. Está inacreditável».

Pouco depois, surgiu numa fotografia com uma ficha na mão, revelando simbolicamente o arranque da nova edição: «Vim ligar a ficha da casa. Domingo há novos concorrentes, segredos invulgares e decisões a tomar».

A curiosidade aumentou ainda mais quando mostrou um canto de uma sala de reuniões, deixando claro que os preparativos estão a todo o vapor: «Dentro desta sala ninguém entra. Estamos a "alinhar" segredos para a grande gala de domingo. Vocês não imaginam os segredos que aí vêm».

Por fim, numa selfie com um padrão colorido como pano de fundo, possivelmente já um detalhe da nova decoração, e lançou o aviso final: «Ó voz! É já domingo».

As imagens, ainda que parciais, são as primeiras pistas visuais da nova casa e reforçam que a produção está a ultimar todos os detalhes para a grande estreia. Com novos concorrentes, segredos invulgares e decisões prometidas desde o primeiro dia, tudo aponta para uma edição que quer surpreender logo nos primeiros minutos.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias