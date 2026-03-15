Eva abre o coração sobre proximidade de Diogo a Ariana e um segredo vai ser revelado: O que vai acontecer hoje na gala

Prepara-se para mais uma gala intensa do Secret Story 10. Na noite deste domingo, Cristina Ferreira conduz uma emissão que promete mexer com o jogo e com as emoções dos concorrentes.

Um dos momentos mais aguardados será o confessionário de Eva. Depois de dias difíceis dentro da casa, marcados pela proximidade entre Diogo e Ariana, a concorrente vai abrir o coração numa conversa com a apresentadora. Recorde-se que Eva tem vivido momentos de grande fragilidade emocional, sobretudo após ver o namorado cada vez mais próximo da colega.

Mas as surpresas não ficam por aqui. Esta noite acontece o Bazar da Voz. Algumas encomendas poderão trazer vantagens importantes para certos concorrentes, enquanto outras podem revelar-se verdadeiras armadilhas.

Outro dos grandes momentos da gala será a revelação de mais um segredo. Depois de várias descobertas nas últimas semanas, mais um segredo poderá ser finalmente revelado.

Além disso, as decisões tomadas pelos concorrentes poderão ter consequências inesperadas. Num jogo onde cada escolha conta, algumas poderão mesmo ter um preço elevado.

Como é habitual, a noite termina com uma expulsão. Catarina, Hugo, Ricardo João e Sara estão nomeados e dependem do voto do público para continuar no jogo.

A votação é para salvar e os espectadores podem apoiar os seus favoritos através das seguintes linhas telefónicas:

Catarina – 761 20 20 04

Hugo – 761 20 20 09

Ricardo João – 761 20 20 16

Sara – 761 20 20 18

Entre revelações, decisões difíceis e um concorrente a despedir-se da casa, a gala desta noite promete voltar a surpreender os fãs do Secret Story 10.

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