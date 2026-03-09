Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
22:40
Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade - Big Brother

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

22:26
Amor ou jogo? Norberto confrontado sobre o que sente em relação a Catarina - Big Brother
03:27

Amor ou jogo? Norberto confrontado sobre o que sente em relação a Catarina

22:26
Amanhã é noite de expulsão. Conheça os nomeados em risco - Big Brother
01:29

Amanhã é noite de expulsão. Conheça os nomeados em risco

22:19
Hugo beijou Sara, mas escondeu que tem uma pessoa cá fora. «Vai contar à Sara?» - Big Brother
09:10

Hugo beijou Sara, mas escondeu que tem uma pessoa cá fora. «Vai contar à Sara?»

22:19
Cristina Ferreira confronta Hugo após beijo a Sara: «Não tinha namorada cá fora?» A resposta choca - Big Brother
09:10

Cristina Ferreira confronta Hugo após beijo a Sara: «Não tinha namorada cá fora?» A resposta choca

22:08
Ricardo João acusa Liliana de mentir: «Estás cheia de medo» - Big Brother
05:42

Ricardo João acusa Liliana de mentir: «Estás cheia de medo»

21:58
Liliana faz comunicado em direto: «Peço desculpa à minha família (...) Não deveria» - Big Brother
03:04

Liliana faz comunicado em direto: «Peço desculpa à minha família (...) Não deveria»

20:40
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso - Big Brother
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:31
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João - Big Brother
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:28
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta - Big Brother
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:17
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu» - Big Brother
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:12
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas» - Big Brother
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:06
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede - Big Brother
01:44

«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede

19:41
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos» - Big Brother

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

19:40
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo - Big Brother
03:57

Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo

19:25
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story - Big Brother
04:14

Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story

19:13
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos - Big Brother
04:15

Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos

18:49
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João - Big Brother
02:54

Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João

18:32
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto - Big Brother
01:27

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

18:27
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca - Big Brother
03:04

Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca

18:19
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo» - Big Brother
04:47

Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»

18:11
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana - Big Brother
02:08

O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana

17:57
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento" - Big Brother
02:05

Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"

17:52
João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes» - Big Brother
01:58

João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes»

17:48
Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora - Big Brother
01:51

Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade - Big Brother
nomeados

Já são conhecidos os nomeados desta semana no Secret Story 10. A decisão foi revelada no Especial desta segunda-feira, 9 de março, e há quatro concorrentes em risco. No entanto, há um detalhe importante que pode mudar tudo no jogo.

O Especial desta segunda-feira, 9 de março, com Cristina Ferreira, trouxe novas decisões importantes para o jogo do Secret Story 10. Depois da habitual ronda de nomeações na gala de ontem, ficaram definidos os concorrentes que estão agora em risco de abandonar a casa. Desta vez, quatro participantes foram colocados nas mãos do público e enfrentam uma votação para salvar. São eles: Diana Dora, Diogo, Liliana e Sara.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Veja aqui:

 
Temas: Cristina Ferreira Casa dos segredos Secret Story

