Transparências e elegância: o vestido de Cristina Ferreira que está a dar que falar

No Secret Story - Casa dos Segredos 10, Cristina Ferreira voltou a provar que a moda também é protagonista nas noites de gala. O vestido escolhido destacou-se pelo contraste entre transparência e preto clássico, numa combinação que equilibra irreverência e sofisticação.

O corpete cai cai transparente trouxe um toque arrojado e contemporâneo, enquanto a saia preta comprida até ao chão garantiu imponência e elegância. Apesar de parecerem duas peças separadas, o design cria essa ilusão de forma subtil e inteligente.

Com acessórios discretos e minimalistas, o visual ganhou ainda mais destaque. O resultado foi um dos looks mais comentados desta edição.

Veja agora todas as imagens na nossa galeria e descubra cada detalhe da escolha de Cristina Ferreira.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10