Um concorrente em risco logo no arranque e um segredo prestes a ser revelado: tudo sobre a gala desta noite

A tensão sobe na Casa mais vigiada do país. A gala deste domingo, 1 de março de 2026, do Secret Story - Casa dos Segredos 10 promete mexer com o jogo e deixar os concorrentes em sobressalto.

Logo no arranque da emissão, um dos participantes ficará numa posição delicada: vai começar a gala mais próximo da porta de saída. O anúncio deverá cair como uma bomba dentro da Casa e poderá alterar estratégias, alianças e até confrontos já latentes entre os residentes.

Mas as surpresas não ficam por aqui. Um dos segredos desta edição vai ser desvendado. De quem será o segredo e quem será que vai carregar no botão? E que impacto terá na dinâmica do grupo? Fique a saber tudo hoje!

Com decisões inesperadas, momentos de tensão e possíveis reviravoltas, a gala de hoje promete ser decisiva para o rumo do jogo. Uma coisa é certa: ninguém está totalmente seguro e tudo pode mudar em direto.

Acompanhe todas as novidades e descubra quem ficará em risco e qual o segredo que será finalmente revelado.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10