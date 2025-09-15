Um decote arrojado e um corte de cabelo radical: Os detalhes look de Cristina Ferreira que estão a dar que falar

A nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos ficou marcada não só pelo regresso do reality show, mas também pelo look arrojado de Cristina Ferreira. A apresentadora surgiu em estúdio com um visual totalmente renovado e cheio de atitude.

Com o cabelo visivelmente mais curto e ainda mais loiro, Cristina assumiu uma mudança de visual ousada e elegante, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. A transformação foi acompanhada por um vestido branco deslumbrante, com detalhes prateados e uma longa franja que se estende da cintura até ao chão, conferindo-lhe movimento e sofisticação.

O modelo destaca a excelente forma física da comunicadora, aliando sensualidade e requinte num equilíbrio perfeito. O decote arrojado e os pormenores glamorosos não passaram despercebidos aos olhos do público e dos fãs, que inundaram as redes sociais com elogios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e descubra todos os ângulos do look inesquecível de Cristina Ferreira nesta grande estreia do Secret Story.