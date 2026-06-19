Cristina Ferreira deixa escapar o motivo por que ainda não foi pedida em casamento. E é inusitado

Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

O look “fora da caixa” de Cristina Ferreira em mais uma gala do Desafio Final

Carolina Braga anunciou recentemente que está noiva! A concorrente do Big Brother 2025 foi pedida em casamento e o tema foi comentado no Dois às 10, da TVI, desta quinta-feira, 18 de junho. Cristina Ferreira acabou por fazer uma confissão caricata sobre o assunto.

A apresentadora mostrou-se encantada com o pedido, mas não deixou de fazer um reparo. «Estes vídeos são muito lindos, mas elas estão sempre vestidas de branco quando são pedidas. Não é tão surpresa assim. Lindo é uma pessoa estar no supermercado e na caixa estar o noivo a pedir em casamento. Isso, sim, é um pedido. Agora, têm sempre as unhas arranjadas. Desculpem lá, há aqui alguma coisa», começou por dizer Cristina Ferreira, em tom de brincadeira.

E prosseguiu, perdida entre gargalhadas: «Eu não seria enganada, nem pensar. Por isso é que não sou pedida em casamento. Porque eu não me deixo enganar.»