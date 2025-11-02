Cristina Ferreira mostra carro de noivos e recebe ‘onda de amor’: «Parabéns, sejam sempre muito felizes»

Cristina Ferreira voltou a incendiar as redes sociais com mais um post enigmático, que está a gerar rumores de casamento. A apresentadora da TVI partilhou uma nova imagem de um carro de noivos e foi 'inundada' de mensagens de parabéns e felicitações.

«Parabéns sejam sempre muito felizes»; «Parabéns!!!! Muitas felicidades ❤️❤️»; «Que a felicidade seja eterna na vossa vida 💕»; «Não posso…. PARABÉNS!!!!! 💜»; «2 anos de amor e casam💜💜💜💜», lê-se na caixa de comentários da publicação, no Instagram.

Esta já não é a primeira vez que Cristina Ferreira partilha conteúdo do tema. Na semana passada, a apresentadora publicou uma fotografia de um envelope branco com a mensagem: «Um casamento para a vida».

A publicação também foi feita no Instagram, mas desta vez foi identificada com a sua marca “Eu Sou Gira”, o que também sugere que pode ser algo profissional relacionado com a marca de produtos de saúde e bem-estar.

No programa V+ Fama, emitido na quinta-feira, 30 de outubro de 2025, Adriano Silva Martins recebeu António Leal e Silva, Cláudia Jacques e Pedro Capitão para analisar o mistério que está a gerar buzz no mundo dos famosos.

A apresentadora do Secret Story 9, que tem mostrado nas redes sociais a sua relação com João Monteiro, deixou apenas uma pista: a grande revelação acontecerá no dia 14 de novembro. Até lá, os fãs e a imprensa multiplicam teorias.