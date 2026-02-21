Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Cristina Ferreira chegou e a passadeira vermelha do Casino Estoril parou. A apresentadora da TVI está deslumbrante com um vestido de corte clássico. Mas o detalhe está na escolha da cor.

É que Cristina Ferreira escolheu um vestido roxo, a cor do coração que descreve o amor que a une a João Monteiro. É também a cor de uma das suas marcas, a Gira.

Percorra a galeria e veja todas as imagens deste look de Cristina Ferreira.

