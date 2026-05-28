Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Catarina Miranda esteve esta manhã no programa 'Dois às 10' da TVI para esclarecer tudo o que viu e que levou ao fim do namoro com Afonso Leitão. No decorrer da conversa, Cristina Ferreira confrontou a jovem com «a pergunta de muita gente».

«Desculpa-me esta última pergunta, mas acho que tu vais compreendê-la até porque é a pergunta de muita gente. Tu não fazes isto tudo só para aparecer?», questionou a diretora de entretenimento e ficção da TVI, já no final da entrevista.

A ex-concorrente respondeu sem rodeios: «Não, não preciso. Acho que ninguém gosta de vir para a televisão dizer que foi traída, que foi enganada (...) Eu gosto de aparecer pelas melhores razões. Eu pedi à produção para falar com ele», afirmou.

Veja o momento aqui:

Depois, a apresentadora quis saber como estava Catarina Miranda e esta desfez-se em lágrimas: «Estou a tentar viver. Não dá para viver assim. Quero comer, não consigo. Quero desculpá-lo, não consigo. Quero conduzir e não tenho força, tenho de vir com alguém porque não sei o que me pode acontecer», disse emocionada.

Por outro lado, Catarina Miranda diz estar aliviada por saber que vai poder falar com Afonso Leitão, este domingo na gala do Desafio Final: «Alivia-me saber que vou falar com ele. Se ele soubesse do sofrimento que eu estou a passar, ele não ia gostar», rematou.