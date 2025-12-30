Cláudio Ramos questiona Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: e a resposta é inesperada

Esta manhã, Cristina Ferreira, ao referir-se ao signo Capricórnio, disse o seguinte: «Eu tenho muitos Capricórnios na minha vida, o Goucha, o Pedro Teixeira, o meu João… Sou muito dada aos Capricórnios». Cláudio Ramos não hesitou em questionar a colega sobre a data de aniversário de namoro, com João Monteiro, e há quantos anos estavam juntos: «Olha lá, tu foi um ano de namoro que fizeste ou dois? », questionou.
Sem papas na língua, a apresentadora respondeu de imediato: «Não tens nada a ver com isso! Se calhar foram 10 e ninguém sabia», respondeu em tom de riso.
O mais surpreendente foi o comentador Adriano Silva Martins, que tinha a resposta na ponta da língua: «Dois, foram dois! Eu levo as continhas todas», respondeu com certeza.
Esta conversa aconteceu no Dois às Dez, quando os apresentadores estavam a falar sobre signos, com os comentadores da rubrica ‘Conversas de Café’: Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.