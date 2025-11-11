Cristina Ferreira celebra aniversário de Cláudio Ramos com mensagem comovente: “Gosto mesmo dele”

De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

Cristina Ferreira emocionou os seguidores ao assinalar o aniversário de Cláudio Ramos, esta segunda-feira, 11 de novembro. O apresentador da TVI, que celebra 52 anos, é atualmente o rosto do programa “Dois às 10”, que conduz diariamente ao lado da própria Cristina Ferreira.

No Instagram, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma fotografia dos dois juntos e deixou uma mensagem cheia de carinho e cumplicidade.

“O Cláudio faz anos. 52. Dizem que fomos irmãos noutra vida. Eu acredito. É que gosto mesmo dele. É um colega incrível, protetor, divertido, amigo. E disparatado ou despassarado, como quiserem 😂. E também é isso que o torna único. Parabéns @claudio_ramos”, escreveu Cristina Ferreira.

A publicação rapidamente encheu-se de reações por parte dos fãs e amigos da dupla televisiva. Entre os comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e admiração: “Parabéns ao Cláudio 😍 gosto muito de vocês os dois ❤️❤️”, “Gosto tanto do @claudio_ramos. Que a vida lhe continue bonita ❤️”, “Parabéns ao Cláudio! Desejo-lhe um dia bonito e feliz como merece. Gosto mesmo de vocês 😘😘” ou “Parabéns ao nosso Cláudio 💙”.

Conhecidos pela forte amizade e química em frente às câmaras, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira têm conquistado o público matinal com o formato “Dois às 10”. A cumplicidade entre ambos volta, assim, a ficar em evidência neste dia especial.