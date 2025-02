Fim de semana cheio de novidades no Desafio Final: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos levantam 'a ponta do véu'

Estúdio a rir! Flávio Furtado pica João Ricardo: «Não me digas que o teu coração ficou lá dentro...»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos revelam novidades no Desafio Final

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos levantaram a ponta do véu do que esperar este fim de semana no Desafio Final.

As novidades são muitas e os apresentadores prometeram muita animação e acontecimentos inesperados.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos prometeram muitas novidades este fim de semana no Secret Story - Desafio Final. No programa «Dois às 10» desta quinta-feira, a dupla de apresentadores levantou a ponta do véu sobre o que se pode esperar este sábado e domingo.

«Ai… e se fosse acham que isto está animado, não podem perder este fim de semana. Aí é que vão ver a animação», revelou Cristina Ferreira no início da rubrica 'Conversas de Café', onde comentaram os últimos acontecimentos do jogo.

Já Cláudio Ramos completou: «Aí é que vão saber que isto nunca é como se imagina», disse sem revelar mais detalhes. Cristina Ferreira atirou: «Eu e o Cláudio já sabemos e não precisa de saber mais ninguém», acrescentou deixando os comentadores em estúdio muito curiosos.

No fim da rubrica, Cristina Ferreira voltou a falar no assunto e avisou: «Não se esqueçam que amanhã (esta sexta-feira) saber-se-á que o ‘Desafio’ vai ficar mais calmo. Por acaso eu acho que está tudo muito longe», disse. Cláudio Ramos acrescentou: «Ai, vocês não têm a mais pequena noção do que aí vem…».

Não sabendo o que aí vem, só nos resta ficar atentos e não perder pitada deste Secret Story - Desafio Final, que está ao rubro!