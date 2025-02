Não estão preparados! Cristina Ferreira promete entradas surpreendentes na casa do Secret Story Desafio Final: «Não imaginam as cinco (...)»

Novidade bombástica na gala: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos revelaram que tudo pode acontecer este domingo! A casa do Secret Story vai receber mais do que um concorrente... Veja tudo aqui!

O Secret Story - Desafio Final prepara-se para um novo grande momento, com a entrada de um número surpreendente de concorrentes já no próximo domingo.

Durante a emissão do programa Dois às 10 desta quinta-feira, 13 de fevereiro, Cristina Ferreira lançou o enigma: «Não imaginam as cinco pessoas que vão entrar domingo», e deixa no ar a promessa de uma gala repleta de surpresas.

Ao lado da apresentadora, Cláudio Ramos não escondeu a expectativa e brincou: «É verdade, sabe Deus o que vai acontecer».

Com esta reviravolta, a casa vai ganhar uma nova dinâmica e promete agitar os ânimos no jogo. Quem serão os novos convidados da Voz?

Resta agora esperar pelo próximo domingo para descobrir quem são os cinco concorrentes misteriosos e de que forma irão influenciar e entrar no jogo.