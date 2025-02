O que não viu na Gala da TVI! Descubra quem foram as caras que se sentaram na mesma mesa de Cristina Ferreira

A Gala do 32º Aniversário da TVI aconteceu no passado sábado, no dia 22 de fevereiro de 2025 e foi uma Gala cheia de emoções e momentos que não vamos esquecer. O Salão Preto e Prata no Casino Estoril abriu as suas portas para receber as caras mais conhecidas da estação.

Cristina Ferreira é um dos nomes que mais deu que falar e o seu look não passou despercebido pela elegância e classe do mesmo. A apresentadora começou por, em primeiro lugar, por um vestido cinzento escuro de João Rolo, depois a segunda escolha foi um vestido cor de banho com detalhes únicos.

