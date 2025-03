Inédito: O que come Cristina Ferreira em um dia? Apresentadora surpreende ao mostrar tudo 

Palmira lança as cartas para Cristina Ferreira: «Amor. São cartas muito estranhas que estão para aí a aparecer»

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao mostrar tudo aquilo que come em um dia. As revelações foram feitas num vídeo, partilhado na sua página de Instagram.

«Não contei calorias mas aqui está o que comi hoje. Faltam só umas amêndoas que comi à tarde», escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

No vídeo é possível ver todas as refeições de Cristina Ferreira: Pequeno-almoço - kiwi, pão de malte, queijo cottage, nozes e ovo mexido; pré-almoço - sopa de espinafres com ovo cozido; almoço - cozido à portuguesa, de sobremesa uma fatia de torta de laranja; lanche - amêndoas, jantar - salada de verdes, atum, beterraba, pepino e feijão vermelho.

