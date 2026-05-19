Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Cristina Ferreira fez uma revelação surpreendente durante a emissão do Dois às 10 desta terça-feira, 19 de maio. A confissão foi feita enquanto Mickael Carreira apresentava o seu novo tema musical, Tina.
Instantes antes da atuação do artista, Cristina Ferreira aproveitou para confidenciar algo sobre a alcunha que a "persegue" há anos.
«Por acaso, é assim, nunca gostei muito da palavra Tina, mas na tua canção fica giro», disse a apresentadora do matutino da TVI, que é muitas vezes tratada pelos fãs pelo referido diminutivo.
Veja aqui o momento em questão: