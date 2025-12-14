Entre paisagens de filme, Cristina Ferreira vive dias de sonho “ao lado” de uma das apresentadoras mais famosas do mundo

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

Cristina Ferreira, 48 anos, voltou a dar provas de que a família continua a ser o seu maior pilar. A apresentadora da TVI aproveitou o fim de semana para cumprir uma tradição que mantém há vários anos e embarcou numa escapadinha muito especial ao lado do filho, Tiago, da mãe e da ex-sogra, reunindo assim as duas avós do jovem naquela que carinhosamente apelida de «viagem das avós».

A aventura começou a ser revelada esta sexta-feira, através das redes sociais, quando Cristina partilhou uma fotografia captada no interior de um avião, deixando apenas a pista de que o destino seria “perto de Londres”. A curiosidade dos seguidores não demorou a crescer, e a apresentadora tratou rapidamente de surpreender.

Já no sábado, Cristina Ferreira deslumbrou os fãs com uma série de fotografias absolutamente encantadoras na região de Cotswolds, uma das zonas mais pitorescas de Inglaterra. Na legenda, abriu o coração e explicou o significado especial daquele lugar.

“Cotswolds está no topo das minhas zonas favoritas do mundo que já visitei. Vim cá a primeira vez com o João e disse logo que seria a viagem das avós”, escreveu.

A apresentadora do "Secret Story 9" descreveu o cenário como algo quase irreal, comparando-o a um verdadeiro filme: campos verdejantes a perder de vista, casas de pedra, jardins perfeitos e uma luz que torna tudo ainda mais mágico. “É de uma beleza indescritível, como se estivéssemos constantemente num filme”, confessou, lembrando ainda que ali foram gravadas produções icónicas como O Senhor dos Anéis e O Diário de Bridget Jones.

Cristina Ferreira não resistiu também a partilhar algumas curiosidades, revelando que a apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres vive na região, depois de se ter mudado para Inglaterra. Sempre bem-humorada, Cristina brincou com a possibilidade de serem vizinhas, apesar de admitir que o frio poderia ser um desafio.

Entre confidências e momentos do dia a dia, a estrela da TVI contou ainda que, apesar do sol, a noite chega cedo e que sair do conforto do quarto para ir ao ginásio estava a exigir alguma coragem, arrancando sorrisos aos seguidores.

Como seria de esperar, a publicação foi inundada de reações emocionadas. Muitos elogiaram não só o destino, mas sobretudo o gesto de juntar as duas avós do filho numa viagem tão simbólica. “Esta viagem com as avós do seu filho demonstra a pessoa especial que é”, escreveu uma seguidora. Outros destacaram a beleza das imagens e a atmosfera romântica do local, reforçando que há lugares no mundo que parecem saídos de um sonho.

Mais do que uma simples escapadinha, esta «viagem das avós» voltou a mostrar o lado mais humano e genuíno de Cristina Ferreira, uma mulher de sucesso que nunca abdica de criar memórias felizes com quem mais ama.