Cristina Ferreira revela paixão até agora desconhecida

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao revelar, através dos stories do seu Instagram, uma faceta menos conhecida do público: a sua paixão pela decoração e arquitetura. Num conjunto de publicações, a apresentadora partilhou várias imagens de inspiração para a casa. Numa das fotografias, Cristina escreveu: «A decoração e a arquitetura são duas das minhas paixões. Adoro ver imagens que me inspiram para a reconstrução da casa. As cozinhas, na minha família, são o centro da casa.»

Recorde-se que a apresentadora tem vindo a reconstruir a casa onde nasceu, um projeto cheio de significado pessoal. Já anteriormente, Cristina havia revelado que o imóvel tem um enorme valor sentimental: «Foi a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. Onde vivem muitas memórias.»

Com este projeto, Cristina Ferreira demonstra não só o seu gosto pelo design de interiores, mas também a ligação emocional às suas origens. A apresentadora pretende preservar a história familiar enquanto dá um toque moderno e acolhedor ao espaço, uma forma simbólica de unir passado e presente.