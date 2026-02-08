«A televisão é apenas uma montra»: O desabafo tocante que mostra o lado mais íntimo de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores com uma reflexão profunda sobre a diferença entre a imagem pública e a sua vida real. Num post carrossel partilhado este dom, dia 8 de fevereiro, a apresentadora abriu o coração.
Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou um carrossel de imagens acompanhado de uma mensagem inspiradora sobre a diferença entre a imagem pública e a sua vida longe da televisão.
A apresentadora homenageou a mãe e falou ainda sobre o poder da mente: «Tenho cada vez mais a certeza que foi a minha mãe que me mostrou, com o seu exemplo, que tudo é possível, que há sempre uma saída. O poder do pensamento é o tema principal do livro que estou a ler. Acredito que o que pensamos, na forma como pensamos, influencia a nossa realidade. E talvez por isso a minha vida seja muito o reflexo da minha cabeça.»
Foi ao falar sobre o contraste entre a vida pública e privada que a apresentadora deixou a confissão mais marcante:
«A televisão é apenas uma montra do que sou. O meu mundo, que vão espreitando por aqui, é mais tranquilo, mais cru, sem purpurinas, mas com muito brilho. Porque é nas minhas raízes que está a minha segurança. Onde está a base da minha felicidade.», concluiu.
Veja aqui a publicação: