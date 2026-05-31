Catarina Miranda entra na casa e promete confrontar Afonso com tudo! Saiba o que vai acontecer

Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

É já esta noite que os espectadores vão acompanhar mais uma Gala do Secret Story - Desafio Final, marcada por emoções fortes e acontecimentos que poderão ter impacto direto na reta final do reality show da TVI.

Depois dos acontecimentos que marcaram os últimos dias dentro da casa mais vigiada do País, Catarina Miranda entra na casa para conversar com Afonso. O encontro surge numa altura particularmente delicada e promete esclarecer algumas situações que têm dado que falar entre os fãs do programa. A expectativa é elevada para perceber como será o reencontro entre os dois.

Além disso, a Voz preparou uma nova missão para os concorrentes. Desta vez, os habitantes da casa serão colocados à prova através de um desafio que testará a memória e a intuição de cada um. As consequências desta dinâmica serão reveladas durante a Gala e poderão influenciar o desenrolar do jogo.

A noite ficará ainda marcada por mais uma expulsão. Depois de ter sido salvo ao longo da semana, Afonso garantiu a permanência na casa e está fora de perigo. Em risco continuam Leandro, Sara e Catarina, que dependem agora da decisão do público para continuarem no programa.

As votações permanecem abertas e os espectadores podem continuar a apoiar o seu concorrente favorito através da aplicação oficial TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

LEANDRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

CATARINA - 761 20 20 19

Com uma expulsão decisiva, um reencontro muito aguardado e novas surpresas preparadas pela Voz, estão reunidos todos os ingredientes para mais uma Gala imperdível do Secret Story - Desafio Final.