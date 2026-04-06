Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Digno de Hollywood! Cristina Ferreira deslumbra com o vestido branco que todas querem ter: mostramos todos os detalhes

Cristina Ferreira fez uma partilha de peso na sua página de Instagram. A apresentadora da TVI partilhou uma dica que promete melhorar a digestão: beber chá de menta a seguir às refeições.

«Chá de menta a seguir ao jantar. Ótimo para a digestão», disse.

Benefícios do chá de menta