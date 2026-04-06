Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Cristina Ferreira fez uma partilha de peso na sua página de Instagram. A apresentadora da TVI partilhou uma dica que promete melhorar a digestão: beber chá de menta a seguir às refeições.
«Chá de menta a seguir ao jantar. Ótimo para a digestão», disse.
Benefícios do chá de menta
Segundo a World Health Organization, o chá de menta, preparado a partir das folhas da planta Mentha, é amplamente utilizado devido às suas propriedades digestivas e terapêuticas. O seu consumo está associado ao alívio de sintomas gastrointestinais, como indigestão, gases e cólicas, graças à ação antiespasmódica dos seus compostos ativos, nomeadamente o mentol. Além disso, pode contribuir para a redução de náuseas e promover uma sensação de bem-estar geral. A inalação dos seus vapores aromáticos também pode ajudar a aliviar sintomas de congestão nasal, sendo útil em casos de constipações ligeiras. Paralelamente, o chá de menta apresenta propriedades antimicrobianas que podem contribuir para a melhoria do hálito e da saúde oral.
Do ponto de vista científico, vários estudos na área da fitoterapia destacam os efeitos benéficos da menta no sistema digestivo e respiratório, embora se recomende moderação no consumo em indivíduos com refluxo gastroesofágico, uma vez que pode agravar os sintomas.
Veja a imagem.