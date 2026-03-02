Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Cristina Ferreira voltou a partilhar uma dica incrível com os seus seguidores. Desta vez, de como combater a retenção de líquidos: a fórmula é simples e não tem como errar com a apresentadora: beber água ao acordar.

«Dica que mudou muito a minha retenção: beber água ao acordar», foi assim que começou por partilhar. «Até ao pequeno-almoço tento beber no mínimo meio litro», mas o que conquistou os fãs foi outra das dica, o facto de Cristina Ferreira beber também água de coco. «Também tenho bebido mais água de 🥥».