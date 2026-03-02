Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
17:02
Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro» - Big Brother
09:54

16:47
Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate - Big Brother
01:38

16:41
Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa» - Big Brother
16:51

15:48
As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram - Big Brother

15:39
O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados - Big Brother
04:28

15:34
Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico» - Big Brother

15:26
Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas - Big Brother
02:01

14:42
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...» - Big Brother
03:22

14:33
Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém» - Big Brother
06:20

14:24
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal - Big Brother

14:05
Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias» - Big Brother
10:00

14:00
Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa - Big Brother
05:08

13:18
Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos - Big Brother
03:32

12:49
Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana» - Big Brother
02:10

12:41
Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...» - Big Brother
02:50

12:09
Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico» - Big Brother
03:46

12:02
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos» - Big Brother

11:59
Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?» - Big Brother
03:13

11:55
Aliado durante 24 horas! Tiago toma decisão impactante - Big Brother
01:07

11:52
Jéssica não poupa nas críticas a Tiago: «Prometeste a paz e estás a destabilizar a situação» - Big Brother
01:23

11:49
Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação - Big Brother
02:32

11:48
Catarina recebe «ordem» que deixa João nervoso - Big Brother
01:41

11:46
Ricky recorda problemas “muito difíceis” na relação com Liliana - Big Brother
03:08

11:45
Diogo assume-se «magoado» com Tiago: «Achei que estávamos a tentar ter mais conexão» - Big Brother
02:42

11:45
Ricky partilha os motivos que o fizeram ganhar peso - Big Brother
03:08

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito” - Big Brother

Cristina Ferreira partilha dica de peso para combater a retenção de líquidos e melhorar o bem-estar e é relacionado com algo que está ao alcance de todos.

Cristina Ferreira voltou a partilhar uma dica incrível com os seus seguidores. Desta vez, de como combater a retenção de líquidos: a fórmula é simples e não tem como errar com a apresentadora: beber água ao acordar.

«Dica  que mudou muito a minha retenção: beber água ao acordar», foi assim que começou por partilhar. «Até ao pequeno-almoço tento beber no mínimo meio litro», mas o que conquistou os fãs foi outra das dica, o facto de Cristina Ferreira beber também água de coco. «Também tenho bebido mais água de 🥥».
