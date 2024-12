Diogo Alexandre abre o jogo a Cristina Ferreira: «Estava a olhar para a Renata…»

Após dinâmica polémica, Diogo Alexandre afirmou que se irá afastar de Renata para evitar mais conflitos.

Diogo Alexandre admitiu o que aconteceu com Renata a Cristina Ferreira. O concorrente confessou os seus erros e pensamentos.

No Secret Story, a tensão entre Renata, Maycon e Diogo Alexandre parece não ter fim. Os concorrentes envolveram-se numa nova troca de acusações durante uma dinâmica na casa. Renata e Maycon acusaram o concorrente de 'faltar ao respeito' ao casal e tudo devido à dinâmica do espelho que continua a dar que falar.

Foi durante o Especial com Cristina Ferreira que os concorrentes assistiram às imagens que estão a dar que falar. Renata acusou Diogo Alexandre de faltar ao respeito após um comentário feito pelo colega durante a dinâmica do espelho. A concorrente chamou o colega para uma 'terapia' durante a obrigação de estar sentada em frente a um espelho. Durante o momento, afirmou que não era saudável olhar tanto ao espelho e começou a enumerar defeitos que vê em si mesma. Diogo, por sua vez, comentou que o que não era saudável era ficar a olhar tanto para a colega. Após o comentário, virou as costas. Renata contou a Maycon e o amigo especial não gostou.

Diogo Alexandre foi confrontado por Cristina Ferreira durante o Especial do Secret Story, numa conversa onde o concorrente falou abertamente sobre as suas atitudes e sentimentos sobre Renata. Cristina Ferreira não poupou nas perguntas: "Isto que está a fazer, é por jogo, é porque sente, é porquê? Não teve noção que isto ia atingir estas proporções?"

Perante a pressão do direto, Diogo Alexandre desabafou: «Não tive noção das proporções Cristina...» Admitiu que, durante dinâmica que envolveu Renata, não a via como uma concorrente comum e que: “No momento, podia ter sido só uma panca de síndrome de Estocolmo».

O concorrente explicou que, enquanto olhava para Renata, estava com muitos pensamentos e que só ele compreendia o que estava na sua cabeça. Reconheceu ainda o erro nas suas palavras durante o episódio: "O meu erro foi ter-me exteriorizado daquela forma, saiu-me aquela porcaria da boca."

Após esta conversa intensa com Cristina Ferreira, Diogo Alexandre confirmou que quer manter um afastamento de Renata para evitar mais conflitos e mal entendidos dentro da casa do Secret Story.