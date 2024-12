Renata e Diogo Alexandre: Cristina Ferreira pede «calma» e revela: «Hoje vamos mostrar as imagens todas»

Leo sobre reação de Renata a alegado 'flirt' de Diogo Alexandre: «Porque é que no momento não se indignou?»

Renata teceu fortes acusações a Diogo Alexandre e o tema está a ser muito comentado.

Cristina Ferreira pediu calma ao público e disse para aguardarem pelas imagens para entender o que realmente aconteceu.

A apresentadora sublinhou que isto é só um programa de televisão e que as imagens de hoje esclarecerão a situação.

O Secret Story está no ar e as histórias não param de surgir, desta vez o assunto é entre Renata e Diogo Alexandre. A concorrente teceu fortes acusações ao colega e o tema está a ser muito comentado nas redes sociais.

No programa «Dois às 10», Cristina Ferreira já reagiu apelando à calma do público e revelando que hoje serão mostradas as imagens de tudo o que aconteceu.

«Hoje vamos ter que mostrar as imagens todas para se perceber aquilo que aconteceu. E já está tudo nas redes ''on fire', é melhor esperarem para ver e depois falarem», começou por referir a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

A apresentadora acrescentou: «É normal que assim que começa a surgir alguma coisa, comece tudo a falar na Internet, que este tem que ser condenado e o outro tem que ser expulso e o outro tem que ser não sei o quê», disse, voltando a apelar: «Tenham alguma calma, esperem pelos diários, esperem por aquilo que vai acontecer, perceberem como é que as coisas aconteceram».

«Eu própria tenho que ir ver as imagens, que ainda não as vi, ver desde o início tudo aquilo que aconteceu, confrontar um, confrontar outro e depois percebermos tudo em relação a estes jogadores. Temos que ter calma, olhar e depois opinar. E no fim das contas, isto é só um programa de televisão que eles querem ganhar. É só isto», concluiu Cristina Ferreira.