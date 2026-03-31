A conversa super secreta entre Diogo e Eva que intrigou Cristina Ferreira

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:54
Concorrente é a 'crush' de João Ricardo? Francisco Monteiro lança picardia: «Ia apaixonar-se por ela» - Big Brother
01:09

Concorrente é a 'crush' de João Ricardo? Francisco Monteiro lança picardia: «Ia apaixonar-se por ela»

19:52
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!» - Big Brother
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

19:47
Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!» - Big Brother
04:37

Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»

19:39
Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...» - Big Brother
05:40

Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...»

19:31
Lanche a sós de Sara e Luzia dá para o torto: «Se tiver de te provocar para me dares um estalo, vou fazê-lo» - Big Brother
05:20

Lanche a sós de Sara e Luzia dá para o torto: «Se tiver de te provocar para me dares um estalo, vou fazê-lo»

19:22
Ariana e Liliana entram em confronto: «Revelou-se da forma que foi. Está numa relação com o 'ex' da amiga» - Big Brother
03:14

Ariana e Liliana entram em confronto: «Revelou-se da forma que foi. Está numa relação com o 'ex' da amiga»

19:19
Relação de João com Catarina é questionada por João Ricardo, e Diana Lopes lança farpa: «Não existem calculadoras...» - Big Brother
02:33

Relação de João com Catarina é questionada por João Ricardo, e Diana Lopes lança farpa: «Não existem calculadoras...»

19:16
Jéssica furiosa com Ana e Diogo por causa das compras semanais: «É um abuso! Se o vir a mexer...» - Big Brother
05:16

Jéssica furiosa com Ana e Diogo por causa das compras semanais: «É um abuso! Se o vir a mexer...»

18:50
«Porque é que decidiste ficar?»: Eva não se conforma com a relação de Diogo e Ariana - Big Brother
09:01

«Porque é que decidiste ficar?»: Eva não se conforma com a relação de Diogo e Ariana

18:50
Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...» - Big Brother
09:01

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»

18:50
Eva implacável com Diogo: «Tu sabias que estavas com sentimentos e não me quiseste dizer» - Big Brother
09:01

Eva implacável com Diogo: «Tu sabias que estavas com sentimentos e não me quiseste dizer»

18:39
«Estou no meu canto pela palavras que foram ditas...»: Ariana abre o coração com Eva - Big Brother
03:06

«Estou no meu canto pela palavras que foram ditas...»: Ariana abre o coração com Eva

18:37
«Achei que ias ficar com mais rancor, foi bastante rápido»: Eva comenta postura de Ariana com Diogo - Big Brother
09:33

«Achei que ias ficar com mais rancor, foi bastante rápido»: Eva comenta postura de Ariana com Diogo

18:37
Eva confronta Ariana com a polémica afirmação: «Dispenso! Tens pena porquê?» - Big Brother
09:33

Eva confronta Ariana com a polémica afirmação: «Dispenso! Tens pena porquê?»

18:37
Ariana faz pergunta implacável a Eva: «Estavas à espera que nos separássemos?» - Big Brother
09:33

Ariana faz pergunta implacável a Eva: «Estavas à espera que nos separássemos?»

18:18
Entalada com Ariana, Eva deixa recado: «Ainda não me desceu, vai levar com isto na cara» - Big Brother
00:56

Entalada com Ariana, Eva deixa recado: «Ainda não me desceu, vai levar com isto na cara»

18:18
Diogo desfaz-se em lágrimas ao pedir perdão a Eva à frente de todos. E esta foi a reação de Ariana - Big Brother
04:07

Diogo desfaz-se em lágrimas ao pedir perdão a Eva à frente de todos. E esta foi a reação de Ariana

17:50
Concorrentes defrontam-se em desafiantes combates num insuflável: e o momento é de rir! - Big Brother
08:21

Concorrentes defrontam-se em desafiantes combates num insuflável: e o momento é de rir!

17:50
Ajuste de contas! Sara e Luzia enfrentam-se no ringue de boxe (literalmente) - Big Brother
01:20

Ajuste de contas! Sara e Luzia enfrentam-se no ringue de boxe (literalmente)

17:20
«Mas isto aqui é só taradões?»: Luzia indignada com teoria de segredo criada por Liliana - Big Brother
02:47

«Mas isto aqui é só taradões?»: Luzia indignada com teoria de segredo criada por Liliana

17:08
O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer» - Big Brother

O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»

16:59
Jéssica e Sara discutem teorias de segredos: e é Hugo quem está na 'mira' - Big Brother
04:38

Jéssica e Sara discutem teorias de segredos: e é Hugo quem está na 'mira'

16:35
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção - Big Brother

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

16:31
«Levei 37 pontos (...) fiquei com a roupa cheia de sangue»: Sara conta a história por detrás do seu segredo peculiar - Big Brother
06:21

«Levei 37 pontos (...) fiquei com a roupa cheia de sangue»: Sara conta a história por detrás do seu segredo peculiar

16:26
Revelado! Jéssica acerta no segredo de Sara: «Nasci com um dente no nariz» - Big Brother
04:16

Revelado! Jéssica acerta no segredo de Sara: «Nasci com um dente no nariz»

Acompanhe ao minuto

A conversa super secreta entre Diogo e Eva que intrigou Cristina Ferreira

A conversa super secreta entre Diogo e Eva que intrigou Cristina Ferreira - Big Brother

A apresentadora quis saber o que os dois concorrentes falaram a sós.

No especial desta segunda-feira, 30 de março, de Secret Story 10, houve um momento que rapidamente captou a atenção — uma conversa “super secreta” entre Diogo e Eva, que acabou por intrigar Cristina Ferreira.

Tudo aconteceu fora do olhar direto dos restantes concorrentes, quando Diogo e Eva foram vistos num momento de aparente cumplicidade. Entre gestos discretos e uma conversa em tom reservado, os dois levantaram suspeitas — sobretudo por parecerem comentar a passagem de outros colegas e possíveis estratégias de jogo.

Mais tarde, já no confessionário e a sós com Cristina Ferreira, Diogo foi confrontado com aquilo que a apresentadora tinha observado: “O que é que vocês estavam a conversar ali fora? Só consegui perceber alguma cumplicidade e até alguns toques entre vocês, falando de outros colegas que estavam a passar e de algumas estratégias.”

Perante a questão direta, o concorrente desvalorizou o momento e garantiu que tudo não passou de uma brincadeira: “Ah, porque a Liliana estava a dizer que tinha um furo na parede e que era um tiro de uma bala e nós estávamos a gozar com a situação.”

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar da explicação aparentemente inocente, a verdade é que a tal conversa entre Diogo e Eva continua a dar que falar. A proximidade entre ambos e o carácter reservado do momento deixam no ar a dúvida: simples descontração ou o início de uma aliança estratégica dentro da casa?

Num jogo onde cada detalhe pode fazer a diferença, até as conversas mais discretas ganham importância — e Cristina Ferreira mostrou, mais uma vez, que está atenta a tudo o que se passa, mesmo quando parece não estar ninguém a ver.

Temas: Cristina Ferreira Diogo Eva

Mais Vistos

«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado
04:32

«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado

Hoje às 15:29
Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»
01:01

Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»

Hoje às 15:39
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Há 3h e 34min
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Eva e Diogo susurram no quarto e Ariana assiste a tudo. Esta é a reação da concorrente
02:01

Eva e Diogo susurram no quarto e Ariana assiste a tudo. Esta é a reação da concorrente

Hoje às 11:40
Ver Mais

Notícias

O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»

O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»

Há 3h e 1min
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Há 3h e 34min
Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Há 3h e 37min
«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

Há 3h e 55min
Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Hoje às 15:32
Ver Mais Notícias

Opinião

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

Há 17 min
Relação de João com Catarina é questionada por João Ricardo, e Diana Lopes lança farpa: «Não existem calculadoras...»

Relação de João com Catarina é questionada por João Ricardo, e Diana Lopes lança farpa: «Não existem calculadoras...»

Há 50 min
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Ontem às 19:16
Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

Ontem às 00:39
Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

Ontem às 00:38
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

Há 17 min
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Ontem às 19:16
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

Ontem às 09:35
Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'
01:26

Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'

Ontem às 00:49
A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa
06:47

A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa

Ontem às 00:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Há 3h e 37min
«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

Há 3h e 55min
Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Hoje às 15:32
De concorrente discreta a fenómeno: as fotos mais sensuais de Eva do Secret Story 10

De concorrente discreta a fenómeno: as fotos mais sensuais de Eva do Secret Story 10

Hoje às 12:42
Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira

Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira

Hoje às 12:41
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»
09:01

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»

Há 1h e 19min
«Só ela é que sabe...»: Diogo chora ao falar da sua vida privada e Eva também não contém as lágrimas
04:32

«Só ela é que sabe...»: Diogo chora ao falar da sua vida privada e Eva também não contém as lágrimas

Hoje às 15:29
Liliana emociona-se ao fazer partilha pessoal e recebe apoio da maior antagonista
02:30

Liliana emociona-se ao fazer partilha pessoal e recebe apoio da maior antagonista

Hoje às 14:27
Assim que Eva sai do quarto, Diogo aproxima-se de Ariana: «Finalmente»
03:26

Assim que Eva sai do quarto, Diogo aproxima-se de Ariana: «Finalmente»

Hoje às 12:24
Diogo coloca os pontos nos i's com Ariana: «Não quero ter nenhum tipo de relação»
03:15

Diogo coloca os pontos nos i's com Ariana: «Não quero ter nenhum tipo de relação»

Hoje às 00:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" sofre surto psicótico e é hospitalizado

Ex-concorrente do "Big Brother" sofre surto psicótico e é hospitalizado

Há 5 min
Marcia Soares seduz em biquíni... e ex-concorrente do "Big Brother" dispara: "Bomba"

Marcia Soares seduz em biquíni... e ex-concorrente do "Big Brother" dispara: "Bomba"

Ontem às 20:27
Joana Sobral recebe triste notícia: "Às vezes, quando alguém parte assim, é porque já estava a lutar há muito tempo por dentro"

Joana Sobral recebe triste notícia: "Às vezes, quando alguém parte assim, é porque já estava a lutar há muito tempo por dentro"

Ontem às 16:43
Luís Gonçalves chora morte: "Descansa em paz. Soube agora que partiste"

Luís Gonçalves chora morte: "Descansa em paz. Soube agora que partiste"

Ontem às 15:13
Sérgio Duarte vai ser novamente pai: veja as primeiras imagens da barriga de grávida da mulher!

Sérgio Duarte vai ser novamente pai: veja as primeiras imagens da barriga de grávida da mulher!

Ontem às 08:20
Ver Mais Outros Sites