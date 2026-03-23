Cristina Ferreira expõe alegado comentário de Diogo antes da gala começar: «Supostamente ele disse...»

Durante o Dois às 10, foram analisados vários momentos marcantes da última gala do Secret Story 10, mas houve uma informação que acabou por surpreender tudo e todos em estúdio.

Cristina Ferreira revelou que leu algo sobre o que poderá ter acontecido antes do início da emissão e que envolve diretamente Diogo. A apresentadora fez questão de esclarecer que não podia confirmar a informação, mas decidiu partilhar aquilo que terá sido dito antes das câmaras se ligarem.

«Supostamente, ele disse antes, não tenho a certeza, não posso confirmar, que disse 'a produção de certeza que vai tentar pôr-te contra mim'», afirmou Cristina Ferreira, deixando no ar a hipótese de uma estratégia por parte do concorrente.

A revelação gerou reações imediatas em estúdio e os comentadores não ficaram indiferentes. Gonçalo Quinaz foi direto na análise e não escondeu a sua opinião sobre o comportamento de Diogo. «Isso é manipular a Eva. E foi assustador ver a Eva a compactuar com os comportamentos vendo as imagens», afirmou.

A possível estratégia antes da gala está agora a dar que falar nas redes sociais e volta a colocar a relação entre Diogo e Eva no centro da polémica dentro do Secret Story 10.

Veja o momento aqui: