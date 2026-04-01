Cristina Ferreira esteve ausente do 'Dois às 10'. E este foi o motivo

A ausência de Cristina Ferreira no programa Dois às 10, esta quarta-feira, não passou despercebida aos telespectadores. A apresentadora, habitual rosto das manhãs da TVI, não marcou presença na emissão, deixando muitos fãs curiosos sobre o motivo.

Coube a Cláudio Ramos esclarecer a situação logo no início do programa. O apresentador explicou de forma simples e direta a razão da ausência da colega:

“A Cristina não veio, está muito cansada naturalmente e hoje acordou com muita dor de cabeça e ficou a descansar um bocadinho. Amanhã já está cá outra vez.”

A explicação tranquilizou os espectadores, garantindo que não se trata de nada de grave, mas apenas de um momento de maior cansaço. Com uma agenda exigente e múltiplos projetos em mãos, Cristina Ferreira tem mantido um ritmo intenso, o que poderá ter contribuído para este episódio.

Apesar da ausência, o programa seguiu normalmente sob a condução de Cláudio Ramos, que assegurou a emissão a solo. Ainda assim, a falta da habitual dupla fez-se sentir entre o público mais fiel.

A boa notícia é que o regresso de Cristina Ferreira está previsto já para amanhã, retomando assim a habitual dinâmica do formato matinal.