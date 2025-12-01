Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Ao Minuto

16:56
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se... - Big Brother
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

16:14
Leandro fala de forma surpreendente de Dylan: «Fiquei com essas palavras dele. Quero guardar essas» - Big Brother
01:31

Leandro fala de forma surpreendente de Dylan: «Fiquei com essas palavras dele. Quero guardar essas»

16:03
As novas pistas: Pedro fica preocupado com o facto de Leandro estar perto do seu segredo? - Big Brother
05:00

As novas pistas: Pedro fica preocupado com o facto de Leandro estar perto do seu segredo?

15:52
Leandro 'entala' Pedro: «Porque é que foste abrir a minha caixa se já sabias que a Marisa ia carregar no segredo?» - Big Brother
02:17

Leandro 'entala' Pedro: «Porque é que foste abrir a minha caixa se já sabias que a Marisa ia carregar no segredo?»

15:40
Um complô contra Liliana? Estes quatro concorrentes 'cortam na casaca': «O que ela fez contigo foi jogo sujo» - Big Brother
04:10

Um complô contra Liliana? Estes quatro concorrentes 'cortam na casaca': «O que ela fez contigo foi jogo sujo»

15:29
Depois de cantar o hino mais famoso do Natal, Leandro aposta num tema dos Anjos - Big Brother
01:51

Depois de cantar o hino mais famoso do Natal, Leandro aposta num tema dos Anjos

15:12
Qual Mariah Carey, qual quê: Leandro dá tudo na música mais famosa do Natal - Big Brother
03:25

Qual Mariah Carey, qual quê: Leandro dá tudo na música mais famosa do Natal

14:21
Leandro volta a falar e acaba em picardias com Pedro - Big Brother
06:07

Leandro volta a falar e acaba em picardias com Pedro

14:12
Árvore de Natal foi a gota de água? Leandro volta a falar e acaba aos gritos - Big Brother
04:09

Árvore de Natal foi a gota de água? Leandro volta a falar e acaba aos gritos

13:00
Leandro faz uma dinâmica sem dizer uma palavra - Big Brother
04:43

Leandro faz uma dinâmica sem dizer uma palavra

12:50
Pista descarada. Pedro desenha corações para Marisa à frente de todos, mas ninguém percebe - Big Brother
04:05

Pista descarada. Pedro desenha corações para Marisa à frente de todos, mas ninguém percebe

12:35
Leandro amua e mostra-se com cara de poucos amigos. E nem as brincadeiras o animam - Big Brother
07:32

Leandro amua e mostra-se com cara de poucos amigos. E nem as brincadeiras o animam

12:20
Pedro tenta perceber o que deixou Leandro chateado, mas fica sem resposta - Big Brother
02:09

Pedro tenta perceber o que deixou Leandro chateado, mas fica sem resposta

12:16
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo» - Big Brother
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

12:04
Dylan revela quem acha que vai ganhar o «Secret Story 9» - Big Brother
01:59

Dylan revela quem acha que vai ganhar o «Secret Story 9»

12:01
Dylan expõe atitude de ex-concorrente consigo após a sua saída da casa: «Estava a fazer um post a gozar com o que eu lhe disse» - Big Brother
05:20

Dylan expõe atitude de ex-concorrente consigo após a sua saída da casa: «Estava a fazer um post a gozar com o que eu lhe disse»

11:53
Depois de sair da casa, Dylan fala sobre a sua relação com Inês: «Não estava à espera» - Big Brother
02:42

Depois de sair da casa, Dylan fala sobre a sua relação com Inês: «Não estava à espera»

11:48
Dylan revela o que descobriu sobre Vera cá fora: «Levei com um choque» - Big Brother
04:17

Dylan revela o que descobriu sobre Vera cá fora: «Levei com um choque»

11:45
Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem» - Big Brother
06:58

Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem»

11:41
Até a apanhar sol, Pedro e Marisa se desentendem - Big Brother
02:07

Até a apanhar sol, Pedro e Marisa se desentendem

11:24
Cristina Ferreira acarinha Dylan: «Acho isso muito bonito em ti» - Big Brother
03:12

Cristina Ferreira acarinha Dylan: «Acho isso muito bonito em ti»

11:23
Dylan expõe história do passado: «Ia casar e a minha noiva separou-se de mim» - Big Brother
03:12

Dylan expõe história do passado: «Ia casar e a minha noiva separou-se de mim»

11:23
Dylan revela a verdadeira história de vida dos pais: «Os meus pais não tinham nada» - Big Brother
03:12

Dylan revela a verdadeira história de vida dos pais: «Os meus pais não tinham nada»

11:21
Espírito natalício invade a casa do Secret Story. Concorrentes unem-se para fazerem a árvore de Natal - Big Brother
14:15

Espírito natalício invade a casa do Secret Story. Concorrentes unem-se para fazerem a árvore de Natal

11:20
Dylan expõe quebra no negócio dos pais devido à sua participação no «Secret Story 9» - Big Brother
02:21

Dylan expõe quebra no negócio dos pais devido à sua participação no «Secret Story 9»

Acompanhe ao minuto
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

  • Secret Story
  • Hoje às 10:42
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa - Big Brother

Cristina Ferreira esclarece no Dois às 10 porque não confrontou Dylan em direto com o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Após ser expulso, Dylan acabou a não ser confrontado com o segredo de Pedro e Marisa. O momento era o mais aguardado da noite, mas acabou por acontecer nos bastidores da gala.

Esta manhã, no Dois às 10, Cristina Ferreira explicou porque não contou a Dylan este segredo. O programa tinha de terminar e não houve tempo. «Já estávamos atrasados e tive de fazer tudo à pressa. Estava a correr. Já conversamos sobre isso com ele. Os colegas gravaram a contar-lhe».

«Eu já vi o vídeo e ele fica surpreendidíssimo», confirmou Gonçalo Quinaz. «Ele era dos que não acreditava que fosse possível», declarou Cristina Ferreira.

O momento acabou por ser gravado por uma ex-concorrente. Veja no vídeo como é que Dylan reage à grande revelação.  

Recorde-se que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.  

Temas: Cristina Ferreira Dylan Segredo Pedro Marisa

