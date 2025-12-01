Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Após ser expulso, Dylan acabou a não ser confrontado com o segredo de Pedro e Marisa. O momento era o mais aguardado da noite, mas acabou por acontecer nos bastidores da gala.

Esta manhã, no Dois às 10, Cristina Ferreira explicou porque não contou a Dylan este segredo. O programa tinha de terminar e não houve tempo. «Já estávamos atrasados e tive de fazer tudo à pressa. Estava a correr. Já conversamos sobre isso com ele. Os colegas gravaram a contar-lhe».

«Eu já vi o vídeo e ele fica surpreendidíssimo», confirmou Gonçalo Quinaz. «Ele era dos que não acreditava que fosse possível», declarou Cristina Ferreira.

O momento acabou por ser gravado por uma ex-concorrente. Veja no vídeo como é que Dylan reage à grande revelação.

Recorde-se que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.